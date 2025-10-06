Milano piange Aimo Moroni lo chef del ristorante Aimo e Nadia

Aimo Moroni, patron dell'iconico ristorante "Aimo e Nadia", si è spento nella notte tra domenica e lunedì all'età di 91 anni. Con sua moglie, Nadia, ha gestito con passione e grande professionalità un ristorante che negli anni è diventato punto di riferimento per l'intera città meneghina. Situato in via Raimondo Montecuccoli a sud ovest di Milano, la coppia originaria di San Miniato in Toscana, ha gestito il locale fino ai primi anni duemila. Massimo Bottura ha definito la cucina di Aimo e Nadia essenziale e riconoscibile "come la bandiera italiana". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Milano piange Aimo Moroni, lo chef del ristorante "Aimo e Nadia"

