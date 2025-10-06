Milano nasce la prima Biblioteca dello Sport | sarà dedicata a Gianni Mura

Milano, 6 ottobre 2025 – Milano rende omaggio a Gianni Mura - giornalista, scrittore e voce indimenticabile dello sport e della vita – con la nascita della prima Biblioteca dello Sport a lui intitolata. L'iniziativa, a distanza di ottant’anni dalla sua nascita e a cinque dalla sua scomparsa, è promossa da Altropallone, realtà che da quasi trent'anni porta avanti progetti in Italia e nel mondo per usare lo sport come linguaggio di cultura, inclusione e pari opportunità, contro ogni forma di discriminazione. Dal 1998 l'associazione assegna anche il Premio Altropallone, giunto alla XXVII edizione, che celebra chi nello sport si distingue per azioni concrete di solidarietà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, nasce la prima Biblioteca dello Sport: sarà dedicata a Gianni Mura

