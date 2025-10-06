Milano MM compie 70 anni | da ‘Metropolitana Milanese’ a società multiservizi per la cura della città
(Adnkronos) – Ha compiuto oggi 70 anni MM Spa, la società multiservizi del Comune di Milano. Un traguardo importante per l'azienda nata il 6 ottobre 1955 con il nome di Metropolitana Milanese, con il compito di realizzare la prima linea metropolitana cittadina. La storia di MM è profondamente intrecciata con quella di Milano.
Milano, MM compie 70 anni: da 'Metropolitana Milanese' a società multiservizi per la cura della città - Opera in settori chiave per il futuro delle città, infrastrutture complesse, ingegneria civile, rigenerazione urbana, gestione del Servizio Idrico Integrato e consulenza tecnica
I 70 anni di MM, dalla nascita della metropolitana alla gestione di acqua e case: "Una risorsa di e per Milano" - La società venne fondata il 6 ottobre 1955, grazie anche al prestito obbligazionario dei cittadini, per realizzare la linea rossa.