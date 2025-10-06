Milano in bici | tre tappe tra design e impresa dall’8 al 10 ottobre

Tre giorni per guardare Milano da una prospettiva diversa: dall'8 al 10 ottobre, la città dedica un incontro e due itinerari su due ruote alla bike economy, intrecciando cultura, impresa e design e invitando il pubblico a vivere la bicicletta come esperienza condivisa e contemporanea. Tour in bici tra luoghi simbolo del design Giovedì 9

In questa notizia si parla di: milano - bici

