Sì, ancora una volta è lui, il bob, il taglio più visto sulle passerelle delle sfilate di Milano e Parigi. I capelli a caschetto dominano gli show dedicati alle collezioni moda primavera estate 2026. E i tagli bob proposti, simili e diversi tra loro nello stesso momento, sono ispirazioni da catturare al volto. Cercate idee per le tendenze capelli autunno inverno 2025? Afferrate uno dei caschetti che hanno percorso nel passerelle delle capitali della moda e non ve ne pentirete. In loro c’è tutto il glamour e l’atmosfera della bella stagione condensata in hairlook perfetti anche per la stagione autnnale e invernale. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Milano e Parigi valgono bene un caschetto: il taglio più visto in passerella