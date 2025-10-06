Milano celebra il 165° anniversario della fondazione del Corpo della Polizia locale
La cerimonia si è tenuta all'Arena Civica 'Gianni Brera'. Alla cerimonia ha preso parte anche il sindaco del capoluogo lombardo Beppe Sala.
