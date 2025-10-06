Milano assolto il consulente fiscale irpino nel processo sulle frodi IVA
Milano, 6 ottobre 2025 – Si è concluso con un’assoluzione il procedimento penale avviato presso il Tribunale di Milano che vedeva tra gli imputati un professionista avellinese, difeso dall’avvocato Giuseppe Di Gaeta, accusato di concorso in frode fiscale e indebito utilizzo di crediti IVA. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
