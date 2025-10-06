Milano assolto il consulente fiscale irpino nel processo sulle frodi IVA

Avellinotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 6 ottobre 2025 – Si è concluso con un’assoluzione il procedimento penale avviato presso il Tribunale di Milano che vedeva tra gli imputati un professionista avellinese, difeso dall’avvocato Giuseppe Di Gaeta, accusato di concorso in frode fiscale e indebito utilizzo di crediti IVA. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: milano - assolto

Milano: assolto il trapper ‘Luchitos’ arrestato a maggio con mezzo chilo di hashish

Assolto a Milano il rapper Luchitos: era stato trovato in possesso di oltre mezzo chilo di droga

Milano, il consulente dei pm: “Comune ha violato la legge, la Commissione Paesaggio non può occuparsi di edilizia” - Il Comune di Milano ha violato la legge attribuendo alla Commissione per il Paesaggio “funzioni in materia urbanistica ed edilizia” invece che di mera “tutela paesaggistica“, mentre le norme non ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Assolto Consulente Fiscale