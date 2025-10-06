Milan Rabiot e Allegri tracciano la rotta | Due punti persi dobbiamo crescere

Il pareggio a reti bianche contro la Juventus ha lasciato in casa Milan più rammarico che soddisfazione. Lo 0-0 dell’ Allianz Stadium, al termine di una partita dominata sul piano del gioco e delle occasioni, ha il sapore amaro dei punti sfuggiti. Solo dieci giorni fa, un bilancio di quattro punti nelle sfide contro Napoli e Juve sarebbe stato accolto come un risultato positivo, ma oggi la squadra di Massimiliano Allegri guarda oltre: non si accontenta più del minimo. È questo il segnale più evidente del cambio di mentalità in atto. Il rigore fallito da Pulisic e le due clamorose occasioni sprecate da Leão restano le immagini simbolo di una serata in cui il Milan ha prodotto tanto, ma non ha raccolto quanto meritava. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan, Rabiot e Allegri tracciano la rotta: “Due punti persi, dobbiamo crescere”

In questa notizia si parla di: milan - rabiot

Rabiot per il Milan, avvistato a Hong Kong: “Best skills under Allegri”

Rabiot al Milan con Allegri, ci risiamo: le cifre dell’affare

Mercato Ligue 1: Rabiot, la scelta è fatta: «Resto al Marsiglia. Ho rifiutato offerte allettanti per questo progetto. Ho dato la mia parola al presidente». L’ex Juve chiude le porte al Milan e alle sirene arabe

Le pagelle di #JuventusMilan 0-0 Gimenez bene! Rabiot deludente Vai su Facebook

#Rabiot: “Siamo delusi perché dovevamo vincere, sono arrabbiato. Sono due punti persi. Vincere in casa della Juve sarebbe stato importante. Torniamo a Milano con il rimpianto di non averlo fatto”. #Milan #JuventusMilan - X Vai su X

Allegri e Rabiot vedono nel pari con la Juventus due punti persi: il Milan ha già cambiato mentalità - Il Milan sta cambiando pelle e mentalità grazie ai leader Allegri, Rabiot e Modric: ecco cosa serve ancora per tornare al top Dieci giorni fa qualsiasi tifoso rossonero, nauseato dalla mediocrità dell ... Da msn.com

Juventus-Milan, Allegri e Rabiot l'accoglienza diversa dello Stadium. Polemica anche sul web - Milan, solo fischi per il centrocampista francese Rabiot, anche sui social plebiscito per Allegri ... Riporta sport.virgilio.it