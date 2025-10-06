Milan questa non ci voleva | è successo tutto contro la Juventus

Rompipallone.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan deve ripartire dopo il pareggio contro la Juventus: questa non ci voleva, ecco cos’è successo e cos’è stato dichiarato. Il Milan è uscito dall’Allianz Stadium con un pareggio che ha pesato sull’umore: contro la Juventus, la squadra di Allegri, avrebbe potuto capitalizzare di più ma sono stati commessi troppi errori. Milan, dalle parole di Allegri al giudizio pesante: il rossonero non sta vivendo un momento semplice. Ai microfoni di ‘Telelombardia’, Massimiliano Allegri ha dichiarato: “La cosa positiva è non aver subito gol e poi anche che siamo usciti dal campo arrabbiati perché non siamo riusciti a vincere. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

milan questa non ci voleva 232 successo tutto contro la juventus

© Rompipallone.it - Milan, questa non ci voleva: è successo tutto contro la Juventus

In questa notizia si parla di: milan - voleva

Ex Milan, Giunti: “Berlusconi voleva farmi fare l’attore. Maldini …”

Dzeko su Pioli: “Se sapevo che voleva al Milan? Me lo ha detto subito”

Calciomercato Milan, Boniface: “Un club di Serie A mi voleva, ma scelsi…”

Gimenez, parla il padre: "Roma? Non so cosa sia successo, voleva restare al Milan" - Gimenez, il padre: "Avevamo dei dubbi" Ai microfoni dell'emittente radiofonica Claro Sports, il padre di Santiago Gimenez ha rivelato: "Non ho dormito tutta la notte. Scrive corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Voleva 232 Successo