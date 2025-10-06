Il Milan deve ripartire dopo il pareggio contro la Juventus: questa non ci voleva, ecco cos’è successo e cos’è stato dichiarato. Il Milan è uscito dall’Allianz Stadium con un pareggio che ha pesato sull’umore: contro la Juventus, la squadra di Allegri, avrebbe potuto capitalizzare di più ma sono stati commessi troppi errori. Milan, dalle parole di Allegri al giudizio pesante: il rossonero non sta vivendo un momento semplice. Ai microfoni di ‘Telelombardia’, Massimiliano Allegri ha dichiarato: “La cosa positiva è non aver subito gol e poi anche che siamo usciti dal campo arrabbiati perché non siamo riusciti a vincere. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Milan, questa non ci voleva: è successo tutto contro la Juventus