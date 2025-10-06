Milan Nesta difende Allegri | Ci si può evolvere ma su Max c’è un pregiudizio…

Milan, Nesta difende Allegri: "Ci si può evolvere, ma su Max c'è un pregiudizio…" - L'ex difensore del Milan, Alessandro Nesta, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' sul Milan di Massimiliano Allegri in vista della sfida di questa sera contro la ...

Nesta sul Milan: "La squadra è forte. Allegri? Sa restituire ordine dove c'era il caos e valorizzare i giocatori" - In merito all'inizio di stagione del nuovo Milan di Max Allegri, Alessandro Nesta, ex difensore rossonero, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Se mi aspettavo questo avvio di ...

