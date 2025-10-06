Milan Futuro-Varesina rinviata | ecco quando si giocherà il match di Coppa Italia
Arrivano delle novità per quanto riguarda il Milan Futuro. A causa di alcuni impegni internazionali è stata posticipata una gara. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - futuro
Milan e Inter lasciano i paninari di San Siro senza contratto: “A rischio il futuro di mille famiglie”
Milan Futuro, al via la stagione 2025-2026: ci sono Adli, Lazetic e Vásquez
Vlahovic Juve, il futuro del centravanti serbo è tra Milan e Manchester United: il classe 2000 ha le idee chiare sul suo prossimo approdo! Vuole quella squadra
Milan Futuro, #Oddo: “Vincere piace a tutti, ma io mi focalizzo sulla crescita dei ragazzi e sulle carenze da migliorare. Questo è un gruppo giovane, ha bisogno…” ? #milanpress - X Vai su X
Ecco gli 1?1? titolari che scenderanno in campo tra poco contro il Milan Futuro! Pronti a dare il massimo ragazzi? #VirtusCiseranoBergamo #Vcbg #SerieD #lnd Vai su Facebook
Milan Futuro-Varesina rinviata: ecco quando si giocherà il match di Coppa Italia - A causa di alcuni impegni internazionali è stata posticipata una gara ... Scrive msn.com
Coppa Italia Serie D, cambia il giorno di Milan-Varesina: ecco quando si giocherà - Il Milan Futuro avrebbe dovuto affrontare la Varesina, ma "a seguito di richiesta della Società AC Milan ... Secondo milannews.it