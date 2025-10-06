Milan Futuro Oddo | Mi preoccupano gli errori di superficialità

Il Milan futuro perde contro la Virtus Ciserano per 1-0. Oddo, al termine della gara, ha parlato della prestazione dei suoi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan futuro oddo preoccupanoMilan Futuro, Oddo: “Mi concentro di più sul migliorare i singoli. Queste partite portano esperienza” - 0, Mister Oddo ha parlato così della prestazione e degli obiettivi che lui e il suo staff hanno nel corso di questa stagione. Da msn.com

milan futuro oddo preoccupanoMilan Futuro, sconfitta tra le polemiche. Oddo si fa ammonire, gol irregolare della Virtus Ciserano - Il Milan Futuro di mister Oddo perde contro la Virtus Ciserano in un match dalle mille polemiche, con l'allenatore rossonero nel finale è stato ammonito per essere quasi entrato in campo ... Da milannews.it

