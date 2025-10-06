Milan Futuro fermato dalla Virtus Ciserano | 1-0 Prima sconfitta per i ragazzi di Oddo
Ieri alle 15:00 Virtus Ciserano-Milan Futuro, sesta giornata del gruppo B di Serie D, si è chiusa sull'1-0 per i padroni di casa. È stata la prima sconfitta per i ragazzi di Massimo Oddo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan Futuro, Oddo: "Vincere piace a tutti, ma io mi focalizzo sulla crescita dei ragazzi e sulle carenze da migliorare. Questo è un gruppo giovane, ha bisogno…"
Ecco gli 11 titolari che scenderanno in campo tra poco contro il Milan Futuro! Pronti a dare il massimo ragazzi?
Virtus Ciserano-Milan Futuro, il primo tempo finisce 0-0 - Fine primo tempo nel match, valido per la sesta giornata del girone B di Serie D, tra Virtus Ciserano e Milan Futuro che termina in parità: le squadre sono rientrate negli spogliatoi ...
Milan Futuro, sconfitta tra le polemiche. Oddo si fa ammonire, gol irregolare della Virtus Ciserano - Il Milan Futuro di mister Oddo perde contro la Virtus Ciserano in un match dalle mille polemiche, con l'allenatore rossonero nel finale è stato ammonito per essere quasi entrato in campo ...