Milan Futuro fermato dalla Virtus Ciserano | 1-0 Prima sconfitta per i ragazzi di Oddo

Pianetamilan.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri alle 15:00 Virtus Ciserano-Milan Futuro, sesta giornata del gruppo B di Serie D, si è chiusa sull'1-0 per i padroni di casa. È stata la prima sconfitta per i ragazzi di Massimo Oddo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

In questa notizia si parla di: milan - futuro

milan futuro fermato virtusVirtus Ciserano-Milan Futuro, il primo tempo finisce 0-0 - Fine primo tempo nel match, valido per la sesta giornata del girone B di Serie D, tra Virtus Ciserano e Milan Futuro che termina in parità: le squadre sono rientrate negli spogliatoi ... Segnala milannews.it

milan futuro fermato virtusMilan Futuro, sconfitta tra le polemiche. Oddo si fa ammonire, gol irregolare della Virtus Ciserano - Il Milan Futuro di mister Oddo perde contro la Virtus Ciserano in un match dalle mille polemiche, con l'allenatore rossonero nel finale è stato ammonito per essere quasi entrato in campo ... Secondo milannews.it

