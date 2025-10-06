Milan emergenza rigori | Modric può essere l’uomo giusto per spezzare la maledizione dal dischetto

La crisi dei rigori in casa Milan non accenna a fermarsi. L’errore di Christian Pulisic contro la Juventus ha riportato alla luce una statistica impietosa: i rossoneri hanno fallito 7 degli ultimi 13 rigori calciati. Un dato che pesa come un macigno sulle ambizioni della squadra e che apre inevitabilmente una riflessione sulla gestione psicologica e tecnica dei momenti chiave. Il peso del dischetto e la ricerca di un leader. Il rigore sbagliato dall’attaccante americano non è stato solo un episodio sfortunato, ma il simbolo di una fragilità ormai cronica. A Milano, da tempo, il “dischetto” sembra essersi trasformato in una trappola mentale. 🔗 Leggi su Milanzone.it

