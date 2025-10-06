Milan emergenza rigori | Modric può essere l’uomo giusto per spezzare la maledizione dal dischetto
La crisi dei rigori in casa Milan non accenna a fermarsi. L'errore di Christian Pulisic contro la Juventus ha riportato alla luce una statistica impietosa: i rossoneri hanno fallito 7 degli ultimi 13 rigori calciati. Un dato che pesa come un macigno sulle ambizioni della squadra e che apre inevitabilmente una riflessione sulla gestione psicologica e tecnica dei momenti chiave. Il peso del dischetto e la ricerca di un leader. Il rigore sbagliato dall'attaccante americano non è stato solo un episodio sfortunato, ma il simbolo di una fragilità ormai cronica. A Milano, da tempo, il "dischetto" sembra essersi trasformato in una trappola mentale.
Milan pronto a risolvere l’emergenza terzini in Spagna: avanza Pubill, contatti per Fran Garcia
Avanza Pubill, ma l'emergenza esterni persiste: Milan, cosa succede sulle fasce
Emergenza attacco in casa Milan: dopo Leao, la sfida passa per Gimenez
Juventus-Milan, moviola: errore grave di Guida, i rigori chiesti dai rossoneri - La prova dell'arbitro torrese Marco Guida all'Allianz Stadium nel posticipo della sesta di A Juventus-Milan.
Pulisic sbaglia un rigore, Juve-Milan finisce 0-0 : all'Allianz Stadium applausi solo per i ritorno di Allegri - Per Massimiliano Allegri, alla prima da avversario a Torino, un piccolo tributo di applausi al momento del rientro