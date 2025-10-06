Milan ed Inter Sala | Come si chiamerà il nuovo stadio? A me piace San Siro

Come si chiamerà il nuovo stadio? A parlare del tema è stato il sindaco di Milano Beppe Sala, durante celebrazioni della polizia locale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan ed inter sala come si chiamer224 il nuovo stadio a me piace san siro

© Pianetamilan.it - Milan ed Inter, Sala: “Come si chiamerà il nuovo stadio? A me piace San Siro”

In questa notizia si parla di: milan - inter

