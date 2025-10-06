Milan-Como si giocherà in Australia | via libera ufficiale dalla UEFA
La UEFA ha concesso l’autorizzazione alla disputa della partita di Serie A Milan-Como in Australia, accogliendo la richiesta avanzata dalla Lega Calcio Serie A per un evento che si preannuncia storico: per la prima volta una gara del campionato italiano si giocherà fuori dai confini nazionali. In una nota ufficiale, la Lega ha espresso soddisfazione per la decisione del Comitato Esecutivo UEFA, ringraziando l’organismo europeo “per aver riconosciuto l’eccezionalità dell’iniziativa e valutato con sensibilità la situazione legata alla disputa dell’incontro all’estero”. “Si tratta – ha precisato la Lega – di una sola partita su 380 del Campionato: un evento straordinario, non una modifica strutturale del calendario”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: milan - como
