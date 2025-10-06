Milan-Como si giocherà in Australia | via libera dell’Uefa ma con riluttanza Perché la Serie A finisce dall’altra parte del mondo

La partita di Serie A tra Milan e Como si giocherà in Australia, all’ Optus Stadium di Perth, ma – come fanno sapere dalla Uefa – “in via eccezionale, ribadendo la chiara opposizione allo svolgimento di partite di campionato all’estero”. Pensiero noto già da diversi mesi. Ad annunciarlo è stato lo stesso organismo calcistico europeo, con una nota ufficiale. Per la Serie A sarebbe una novità, ma il tifoso italiano è già “abituato” a eventi del genere viste le varie edizioni della Supercoppa Italiana disputate tra Arabia Saudita, Qatar, Cina e Stati Uniti. “Dopo la riunione del suo Comitato Esecutivo a Tirana il mese scorso, la Uefa – si legge nel comunicato – ha avviato ulteriori consultazioni con le parti interessate per valutare la portata delle implicazioni della questione, a seguito delle richieste ricevute dalle federazioni calcistiche spagnola e italiana”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

