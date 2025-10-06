Milan-Como si giocherà in Australia | ok dell’Uefa

L’ Uefa ha dato il via libera «in via del tutto eccezionale», alla disputa di due partite di campionato fuori dai confini europei: Milan-Como si giocherà a Perth, in Australia, mentre Villarreal-Barcellona andrà in scena a Miami. Si tratta di una decisione storica, la prima volta che incontri di Serie A e Liga si disputeranno all’estero. La scelta, arrivata dopo settimane di confronto e rinvii, è stata sbloccata grazie alla mediazione del vicepresidente vicario dell’Uefa, Gabriele Gravina. Le date sono già fissate: il match tra Milan e Como si terrà il 7 o l’8 febbraio 2026, periodo in cui San Siro sarà inagibile per le Olimpiadi invernali, mentre Villarreal-Barcellona si giocherà il 20 dicembre di quest’anno. 🔗 Leggi su Lettera43.it

