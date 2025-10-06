Milan-Como si giocherà in Australia l’Uefa dice sì a malincuore Perché i rossoneri hanno scelto la città di Perth

La Uefa ha detto sì, ma solo « in via eccezionale ». Il massimo organo del calcio europeo ha autorizzato le due trasferte di Milan-Como, che sarà giocata a Perth, in Australia, e Villareal-Barcellona, che scenderanno in campo a Miami. È una decisione storica, perché per la prima volta due partite di campionati nazionali saranno giocate all’estero, in questo caso addirittura in un altro continente. La decisione della Uefa era già attesa a settembre, ma era poi stata rinviata. Per arrivare a un parere favorevole è stato decisivo l’intervento del presidente della Figc Gabriele Gravina, vicepresidente vicario Uefa, che ieri ha presentato una relazione per convincere i membri dell’Esecutivo. 🔗 Leggi su Open.online