Milan-Como si giocherà a Perth la Uefa concede l’eccezione
Approvata in via straordinaria la richiesta di Lega Serie A e Figc: la partita dell'8 febbraio si disputerà in Australia, ma Nyon ribadisce la contrarietà a spostare all'estero i match di campionato. Alla fine la Uefa ha detto sì: le richieste presentate da Lega Serie A e Figc per disputare Milan-Como l'8 febbraio a Perth, e quella della federazione spagnola per spostare Villarreal-Barcellona del 21 dicembre a Miami, sono state approvate.
