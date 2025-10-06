Milan Como la Serie A sbarca in Australia
Milan Como si giocherà a Perth nel 2026: evento storico, approvato da UEFA e FIGC, tra entusiasmo e polemiche L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Milan, Morata non si presenta all’allenamento col Galatasaray: vuole solo il Como
Di Napoli su Milan-Como in Australia: “Tutto un magna magna, una cosa commerciale”
Calciomercato Milan, il Galatasaray blocca Morata al Como. La situazione
Milan-Como a Perth, c'è il via libera della Uefa: "Decisione eccezionale, non è un precedente"
Milan-Como a Perth, c'è l'ok della Uefa in "via eccezionale" Milan-Como si giocherà il 7 o l'8 febbraio. I tifosi rossoneri abbonati avranno un rimborso, ma chi vuole andare in Australia può cominciare ad organizzarsi con il fan club a Perth. Gazzetta: "Decisione
Serie A, arriva la svolta a sorpresa: Milan Como si giocherà in Australia. Arrivato nella giornata di oggi il comunicato ufficiale - Arrivato nella giornata di oggi il comunicato ufficiale Una decisione che riscrive la storia del calcio italiano e che la Juv ... juventusnews24.com scrive
Milan-Como in Australia, sì della Uefa alla partita di Serie A all’estero “ma in via eccezionale” - La nota della Uefa sull'esito delle consultazioni annuncia, di fatto, il trasferimento all'estero di Milan- Scrive fanpage.it