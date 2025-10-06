Milan-Como in Australia sì Uefa Ceferin | Decisione eccezionale
L’idea l’aveva lanciata il presidente della Lega Calcio serie A Ezio Simonelli nel podcast registrato con Panorama a inizio maggio. “Mi piacerebbe giocare una partita di serie A in Australia, magari Milan-Como visto che a febbraio San Siro sarà inagibile per l’inaugurazione dei Giochi Olimpici Invernali”. A distanza di quattro mesi l’esecutivo della Uefa ha detto sì alla proposta e ufficializzato che Milan-Como si giocherà a Perth, in Australia, il 7 o 8 febbraio 2026. Decisiva la mediazione del presidente della Figc Gravina dopo che l’Uefa a settembre aveva deciso di rinviare la decisione. Ceferin prudente Il presidente dell’Uefa Ceferin ha spiegato che si tratta di una eccezion e insieme a Villareal-Barcellona che si giocherà a dicembre a Miami: “Le partite di campionato dovrebbero essere giocate in casa; qualsiasi altra soluzione priverebbe i tifosi più fedeli e introdurrebbe potenzialmente elementi distorsivi nelle competizioni. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: milan - como
