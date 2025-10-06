Milan-Como in Australia sì della Uefa alla partita di Serie A all'estero ma in via eccezionale

La nota della Uefa sull'esito delle consultazioni annuncia, di fatto, il trasferimento all'estero di Milan-Como, partita della 24ª giornata del campionato. Sì condizionato: "Il Comitato Esecutivo Uefa ha preso con riluttanza la decisione di approvare, in via eccezionale" la richiesta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: milan - como

Milan, Morata non si presenta all'allenamento col Galatasaray: vuole solo il Como

Di Napoli su Milan-Como in Australia: "Tutto un magna magna, una cosa commerciale"

Calciomercato Milan, il Galatasaray blocca Morata al Como. La situazione

