Milan-Como in Australia è ufficiale La Uefa autorizza in via del tutto eccezionale
Il calcio del futuro avanza a grandi passi, macinando consuetudini e tradizioni che, fino a pochi anni fa, sembravano scritte nella pietra. Gli abbonati al Milan ansiosi di vedere l’undici di Massimiliano Allegri giocarsela tra le mura amiche nel derby lombardo contro il Como di Cesc Fabregas dovranno mettere in conto una trasferta da record, visto che la gara si giocherà dall’altra parte del mondo. La proposta della Serie A di giocare la gara della 24 a giornata del campionato a Perth, in Australia, è stata infatti accettata dal Comitato Esecutivo della Uefa ma con “molta riluttanza” ed in maniera “del tutto eccezionale”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: milan - como
Milan, Morata non si presenta all’allenamento col Galatasaray: vuole solo il Como
Di Napoli su Milan-Como in Australia: “Tutto un magna magna, una cosa commerciale”
Calciomercato Milan, il Galatasaray blocca Morata al Como. La situazione
Milan-Como a Perth, c’è l’ok della Uefa in “via eccezionale” Milan-Como si giocherà il 7 o l’8 febbraio. I tifosi rossoneri abbonati avranno un rimborso, ma chi vuole andare in Australia può cominciare ad organizzarsi con il fan club a Perth. Gazzetta: "Decisione Vai su Facebook
Milan-Como in Australia? Cosa succede per i tifosi rossoneri: le condizioni previste nel contratto di abbonamento allo stadio - X Vai su X
Milan-Como in Australia, sì della Uefa alla partita di Serie A all’estero “ma in via eccezionale” - La nota della Uefa sull'esito delle consultazioni annuncia, di fatto, il trasferimento all'estero di Milan- Secondo fanpage.it
Ok dell'Uefa 'a malincuore', verso Milan-Como in Australia - La richiesta nasce formalmente dall'indisponibilità dello stadio di San Siro il 7- Da ansa.it