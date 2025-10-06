Milan-Como in Australia è ufficiale La Uefa autorizza in via del tutto eccezionale

Il calcio del futuro avanza a grandi passi, macinando consuetudini e tradizioni che, fino a pochi anni fa, sembravano scritte nella pietra. Gli abbonati al Milan ansiosi di vedere l’undici di Massimiliano Allegri giocarsela tra le mura amiche nel derby lombardo contro il Como di Cesc Fabregas dovranno mettere in conto una trasferta da record, visto che la gara si giocherà dall’altra parte del mondo. La proposta della Serie A di giocare la gara della 24 a giornata del campionato a Perth, in Australia, è stata infatti accettata dal Comitato Esecutivo della Uefa ma con “molta riluttanza” ed in maniera “del tutto eccezionale”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

