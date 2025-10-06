Milan-Como in Australia c' è l' ok della Uefa
Milan-Como, sempre più probabilmente, si giocherà a Perth, in Australia. A dare il via libera la Uefa, che, contestualmente, ha detto sì anche alla disputa di Villarreal-Barcellona, match della Liga spagnola, a Miami, negli Stati Uniti. Il match tra rossoneri e lariani si giocherà il 7 o l'8. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: milan - como
