Milan-Como a Perth via libera Uefa Ma è un' eccezione
Approvata la richiesta ma Ceferin chiarisce: "Non è un precedente" NYON (SVIZZERA) - Con riluttanza ma alla fine la Uefa ha detto sì: la richiesta presentata da Lega e Figc per far disputare Milan-Como a Perth il prossimo 8 febbraio, così come quella della Rfef per spostare Villarreal-Barcellona del.
Milan, Morata non si presenta all’allenamento col Galatasaray: vuole solo il Como
Di Napoli su Milan-Como in Australia: “Tutto un magna magna, una cosa commerciale”
Calciomercato Milan, il Galatasaray blocca Morata al Como. La situazione
Milan-Como a febbraio in Australia: l'Uefa dice sì in «via eccezionale». Ecco dove (e quando) si giocherà il match di Serie A - È una decisione storica: «Le partite di campionato ...
Milan-Como si giocherà in Australia, ma "solo in via eccezionale". La Uefa: "Decisione presa con riluttanza" - La partita di Serie A tra Milan e Como si giocherà in Australia, all' Optus Stadium di Perth, ma – come fanno sapere dalla Uefa – "in via eccezionale, ribadendo la chiara opposizione allo svolgimento ...