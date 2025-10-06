Milan-Como a Perth c’è l’ok della Uefa in via eccezionale
Milan-Como a Perth e Villarreal-Barcellona a Miami, si può. Ad affermarlo è l’edizione online de La Gazzetta dello Sport, che riferisce del via libera da parte della Uefa “in via eccezionale”. Milan-Como a Perth, arriva il via libera della Uefa. “Una decisione storica: per la prima volta due partite di campionati nazionali saranno giocate all’estero. L’ Uefa ha sbloccato la situazione con una decisione, anche grazie alla mediazione del presidente Gravina, dopo aver rinviato la decisione che era attesa già nell’Esecutivo di settembre”, scrive la Rosea, che poi riporta le parole del presidente Ceferin «Le partite di campionato dovrebbero essere giocate in casa; qualsiasi altra soluzione priverebbe i tifosi più fedeli e introdurrebbe potenzialmente elementi distorsivi nelle competizioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
