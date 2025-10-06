Migranti 132 sbarcati a Lampedusa

Un barcone di 15 metri, con a bordo 132 migranti, è stato soccorso dalla motovedetta G120 della guardia di finanza.

Il 3 e il 4 ottobre una l'Unicef sarà in missione a Lampedusa per partecipare alle Giornate della memoria e dell'accoglienza. Coinvolti oltre 800 studenti. Intanto, sono 297 i migranti sbarcati oggi nell'isola. Donata Calabrese Vai su Facebook

Migranti: soccorso barcone con 132 persone a largo Lampedusa - Un barcone di circa 15 metri, con a bordo 132 migranti – tra cui 16 donne e 6 minori – e’ stato soccorso dalla motovedetta G120 della guardia di finanza al largo di Lampedusa. Segnala grandangoloagrigento.it

Lampedusa, notte e mattinata di sbarchi: 297 migranti arrivati sull’isola - Una lunga notte e una mattinata intensa di sbarchi hanno interessato Lampedusa, con l’arrivo di 297 migranti dopo sette interventi delle forze dell’ordine ... Secondo sicilianews24.it