Migliarino avanzano i lavori alla scuola primaria ' Pardi' | la conclusione è prevista per agosto
Hanno preso il via nel mese di agosto i lavori del secondo lotto della scuola primaria Pardi di Migliarino, nel comune di Vecchiano, lavori che proseguono ad oggi a pieno ritmo. “Si tratta di un nuovo lotto che segue le lavorazioni del primo lotto (relativo all’asilo nido, finanziato con fondi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
