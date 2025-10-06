Microsoft sta preparando una versione gratuita di Xbox Cloud Gaming con pubblicità

Roma, 6 ottobre 2025 – Un’idea, anzi un progetto concreto che potrebbe cambiare per sempre il modo di usare i videogiochi. Esagerato? Forse no, perché Microsoft sta lavorando a un nuovo modello di fruizione per Xbox Cloud Gaming che potrebbe rivoluzionare l’accesso ai videogiochi in streaming. Secondo indiscrezioni riportate da ‘The Verge’, l’azienda di Redmond starebbe testando internamente una versione gratuita del servizio, sostenuta però dalla pubblicità. Scopriamo di più. Come funziona il nuovo modello di gaming. Il progetto prevede che gli utenti possano avviare sessioni di gioco senza abbonamento, ma con alcune limitazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

