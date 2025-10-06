Microsoft sta preparando una versione gratuita di Xbox Cloud Gaming con pubblicità

Quotidiano.net | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 6 ottobre 2025 – Un’idea, anzi un progetto concreto che potrebbe cambiare per sempre il modo di usare i videogiochi. Esagerato? Forse no, perché Microsoft sta lavorando a un nuovo modello di fruizione per Xbox Cloud Gaming che potrebbe rivoluzionare l’accesso ai videogiochi in streaming. Secondo indiscrezioni riportate da ‘The Verge’, l’azienda di Redmond starebbe testando internamente una versione gratuita del servizio, sostenuta però dalla pubblicità. Scopriamo di più. Come funziona il nuovo modello di gaming. Il progetto prevede che gli utenti possano avviare sessioni di gioco senza abbonamento, ma con alcune limitazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

microsoft sta preparando una versione gratuita di xbox cloud gaming con pubblicit224

© Quotidiano.net - Microsoft sta preparando una versione gratuita di Xbox Cloud Gaming con pubblicità

In questa notizia si parla di: microsoft - preparando

microsoft sta preparando versioneMicrosoft sta preparando una versione gratuita di Xbox Cloud Gaming con pubblicità - Questo sistema potrebbe rivoluzionare l’accesso ai videogiochi in streaming e arriva in un momento delicato per il colosso. Scrive quotidiano.net

microsoft sta preparando versioneWindows 11 24H2 arriva anche sui PC Intel: stop ai blocchi e ai crash - Finalmente Microsoft si sta preparando per risolvere un problema fastidiosissimo per gli utenti. Riporta tecnoandroid.it

Cerca Video su questo argomento: Microsoft Sta Preparando Versione