Michela Florean | I miei 28 anni con Luca fidanzato disabile

Luca Romanin, di Concordia Sagittaria ( Venezia ), è morto due giorni fa a 49 anni. Era rimasto gravemente disabile per una brutta caduta con gli sci avvenuta 26 anni fa. La sua fidanzata, Michela Florean, gli è rimasta accanto per tutto questo tempo lasciando il lavoro per lui. Oggi è sola, «forse per la prima volta, da quando Luca non c’è più». E con La Stampa riepiloga questo quarto di secolo passato con lui. A partire dall’inverno del 1999: Luca, 23 anni, era andato a sciare con il fratello Marco e un cugino sulla pista della Gran Risa, in Alta Badia. Lei non era andata con lui. Poi la caudta, e il trasporto con l’elicottero all’ospedale di Bolzano. 🔗 Leggi su Open.online

Luca Romanin muore 26 anni dopo l'incidente sugli sci, la compagna Michela Florean non lo ha mai lasciato solo: «Per stargli vicino mi sono licenziata. Il nostro è un amore infinito»

