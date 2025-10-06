Michela Florean | I miei 28 anni con Luca fidanzato disabile
Luca Romanin, di Concordia Sagittaria ( Venezia ), è morto due giorni fa a 49 anni. Era rimasto gravemente disabile per una brutta caduta con gli sci avvenuta 26 anni fa. La sua fidanzata, Michela Florean, gli è rimasta accanto per tutto questo tempo lasciando il lavoro per lui. Oggi è sola, «forse per la prima volta, da quando Luca non c’è più». E con La Stampa riepiloga questo quarto di secolo passato con lui. A partire dall’inverno del 1999: Luca, 23 anni, era andato a sciare con il fratello Marco e un cugino sulla pista della Gran Risa, in Alta Badia. Lei non era andata con lui. Poi la caudta, e il trasporto con l’elicottero all’ospedale di Bolzano. 🔗 Leggi su Open.online
Luca Romanin muore 26 anni dopo l'incidente sugli sci, la compagna Michela Florean non lo ha mai lasciato solo: «Per stargli vicino mi sono licenziata. Il nostro è un amore infinito»
Questa è la storia semplice di Michela Florean, di Caorle, che ha amato un uomo fino alla sua morte. Michela aveva conosciuto Luca Romanin quando erano entrambi ventenni o poco più: quell'età in cui la vita è un grande album bianco da disegnare e scrive
Michela lascia il lavoro per accudire Luca per 26 anni dopo un incidente sugli sci. "Ora sei di nuovo libero"
Michela Florean: «I miei 28 anni con Luca, fidanzato disabile» - Semplicemente, io per lui ho provato, provo e proverò sempre un amore immenso»
