Michaela Benthaus prima astronauta in sedia a rotelle
Fluttua leggera, sospesa tra terra e cielo, come chi ha imparato a sfidare la gravità due volte: prima nella vita, poi nello spazio. Michaela Benthaus, 33 anni, ingegnere tedesco dell'agenzia spaziale europea, sarà la prima astronauta su sedia a rotelle a volare nello spazio a bordo del razzo New Shepard di Blue Origin. Dopo un incidente in mountain bike nel 2018 che l'ha resa paraplegica, non si è fermata. "Lo spazio deve essere per tutti" ripete spesso con un sorriso che vale più di ogni motto. La data del lancio resta segreta, ma la missione è già storica: a dimostrare che la disabilità non è un limite, ma una variabile da includere nella progettazione del futuro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
