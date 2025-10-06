Michaela Benthaus la prima astronauta su sedia a rotelle pronta a volare con Blue Origin

Tedesca, 33 anni, paraplegica dal 2018, l’ingegnera dell’Agenzia Spaziale Europea si prepara a entrare nella storia come la prima persona su sedia a rotelle destinata a volare nello Spazio. La sua missione, a bordo del razzo suborbitale New Shepard di Blue Origin, non ha ancora. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Michaela Benthaus, la prima astronauta su sedia a rotelle pronta a volare con Blue Origin

Michaela Benthaus, la prima astronauta disabile che andrà nello spazio: «Ma non voglio essere l’ultima»

Michaela Benthaus, 33 anni e nazionalità tedesca, è la prima astronauta in sedia a rotelle pronta a volare nello spazio e, come ama ripetere, è la prima, ma non intende affatto essere l'ultima. Da anni lavora all'Agenzia Spaziale Europea (

Michaela Benthaus, la prima astronauta su sedia a rotelle pronta a volare con Blue Origin - Invece, sei anni dopo, è a un passo dal diventare la prima astronauta su sedia a rotelle a varcare la linea di Kármán, il confine convenzionale tra la Terra e lo spazio. Riporta repubblica.it

Michaela Benthaus ha 33 anni, è tedesca, lavora come ingegnera spaziale all'Agenzia Spaziale Europea (Esa) e si prepara a entrare nella storia come la prima astronauta in sedia a rotelle a volare nell ...