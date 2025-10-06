Michaela Benthaus la prima astronauta disabile che andrà nello spazio | Ma non voglio essere l’ultima

Michaela Benthaus, ingegnera dell’ Agenzia spaziale europea (Esa), 33 anni, sarà la prima astronauta nello spazio in sedia a rotelle. Parteciperà a una missione suborbitale a bordo del razzo New Shepard di Blue Origin (l’azienda fondata da Jeff Bezos ). La data del lancio è ancora segreta: «Sarà Blue Origin ad annunciarlo ufficialmente», dice oggi al Corriere della Sera. Michaela ha avuto un incidente il 30 settembre 2018 durante una discesa in mountain bike: «All’inizio è stato devastante. Ma ho deciso di non definirmi attraverso ciò che avevo perso». La carriera. Dopo la laurea in meccatronica e un master in ingegneria aerospaziale, è entrata all’Esa, dove si occupa di esperimenti di radio-occultazioni marziane: «Fin da bambina mi affascinavano il volo e le stelle. 🔗 Leggi su Open.online