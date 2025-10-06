L’ex velina è tornata sui social media per commentare l’amara esperienza di essere stata vittima di un furto in treno presso la stazione di Milano Rogoredo, un evento che ha sollevato nuovamente il dibattito sulla sicurezza nelle stazioni e sui mezzi pubblici del capoluogo lombardo. La sua testimonianza non è solo uno sfogo personale, ma si trasforma in un appello e in un’occasione per fare luce su una problematica che sembra essere ben più diffusa di quanto si possa immaginare. Il furto e la tecnica del “finto bagaglio”. Il sabato in questione si preannunciava come una giornata di supporto e affetto per Giorgia Palmas, in viaggio verso Roma per seguire il marito, il nuotatore Filippo Magnini, impegnato come concorrente nel popolare programma televisivo Rai, “Ballando con le stelle”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"Mi sento in pericolo". Paura per la vip italiana in stazione, è successo in un attimo