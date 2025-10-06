Mi ha spinta a terra e legata poi ha abusato di me | il racconto della donna violentata sulla pista ciclabile
Il terribile racconto della donna di 51 anni che il 19 agosto è stata violentata da un 20enne nel Modenese, lungo una pista ciclabile. Il giovane è stato arrestato pochi giorni fa. "Indossava un sottocasco che gli copriva il volto. Mi ha dato una violenta spallata che mi ha fatta cadere a terra, mi ha legata e ha abusato di me", si legge nel verbale di arresto del ragazzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
