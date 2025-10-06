Tempo di lettura: 2 minuti Il sindaco Clemente Mastella e il vicesindaco delegato ai fondi Metro Plus-Città Medie Francesco De Pierro rendono noto che è stato pubblicato sull’albo pretorio dell’Ente l’avviso pubblico per la costituzione di partenariati tra il Comune di Benevento e soggetti del Terzo Settore e attori locali ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 1172017 finalizzato a definire, a seguito di co-progettazione, la gestione dei servizi previsti dal progetto ‘EmpowerNet: potenziare e innovare servizi e reti sociali’. L’avviso è consultabile in forma integrale al seguente link https:web.comune. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Metro Plus-Città medie, pubblicato l’avviso per la costituzioni di partenariati con soggetti del Terzo Settore