Metro Plus-Città medie pubblicato l’avviso per la costituzioni di partenariati con soggetti del Terzo Settore
Tempo di lettura: 2 minuti Il sindaco Clemente Mastella e il vicesindaco delegato ai fondi Metro Plus-Città Medie Francesco De Pierro rendono noto che è stato pubblicato sull’albo pretorio dell’Ente l’avviso pubblico per la costituzione di partenariati tra il Comune di Benevento e soggetti del Terzo Settore e attori locali ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 1172017 finalizzato a definire, a seguito di co-progettazione, la gestione dei servizi previsti dal progetto ‘EmpowerNet: potenziare e innovare servizi e reti sociali’. L’avviso è consultabile in forma integrale al seguente link https:web.comune. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: metro - plus
Metro a Napoli, stop alla Linea 1: «Evacuati i passeggeri, una mattinata di caos»
Metro M2 di Milano chiusa per 51 giorni: viaggio nei cantieri della Lanza-Moscova, tra binari con “materassini” e operai 24 ore su 24
Mobilitazione anti Pedemontana: “Stop alla devastazione in Brianza. Servono più metrò e ferrovia”
Lavori finanziati dal PN Metro Plus e suddivisi in lotti: dai villaggi collinari alle periferie... Vai su Facebook
Promuovere sviluppo urbano: oltre 100 le candidature per il Team Pn Metro Plus Brindisi https://ift.tt/6olycmq https://ift.tt/UpM85Et - X Vai su X
Metro plus Città Medie: pubblicato l’avviso per la raccolta di idee - Il vicesindaco Francesco De Pierro, delegato al Pon ‘Metro plus Città Medie’ rende noto che è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la raccolta di idee finalizzata alla co- Riporta ntr24.tv
Programma Metro plus e Città medie 2021-2027: sottoscritto Protocollo con l’Agenzia per la Coesione territoriale - E’ stato firmato il Protocollo d’intesa tra Agenzia per la Coesione territoriale e Comune di Benevento per l’attuazione del programma ‘Pn- Come scrive ntr24.tv