Meteo sette giorni di blocco anticiclonico | ecco le conseguenze

Cilentoreporter.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il weekend appena trascorso è stato ancora segnato dalla presenza di una massa d’aria molto fredda, che ha fatto crollare le temperature da Nord a Sud L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

meteo sette giorni di blocco anticiclonico ecco le conseguenze

© Cilentoreporter.it - Meteo, sette giorni di blocco anticiclonico: ecco le conseguenze

In questa notizia si parla di: meteo - sette

Allerta meteo scuole chiuse giovedì 11 settembre, in Campania sette Comuni chiudono le scuole, Napoli resta aperta

Meteo Prossimi Giorni: Maltempo e Crollo delle Temperature in Settimana, i dettagli - La ragione va ricercata in un freddo vortice ciclonico che, dalla lontana Russia, si è già messo in viaggio in direzione dei Balcani, pronto a macinare altri chilometri verso il nostro Paese. Riporta ilmeteo.it

meteo sette giorni bloccoMeteo Giuliacci, scattano caldo e blocco atmosferico: "Come in agosto" - Nuova fase di caldo e stabilità in un passaggio tra estate e autunno che non smette di stupire. Secondo iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Meteo Sette Giorni Blocco