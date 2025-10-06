Meteo Roma del 06-10-2025 ore 06 | 15

meteo venerdì trovate l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con nomi parte ampie schiarite locali piogge solo sulla Romagna per pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque al centro numero di telefonare un attimo se ti ritiri ATC del circo possibilità di piogge sparse Maggiori schiarite altrove nel pomeriggio instabilità aumento sulle zone interne con acquazzone e locali temporali specie sui rilievi ritorno di condizioni stabili dalla Serata Azzurra nuvolosità irregolare al mattino sui settori peninsulari con piogge sparse sul Molise Puglia Maggiori schiarite su Sicilia e Sardegna aumento dell'instabilità nel pomeriggio con possibilità di fenomeni soprattutto sui settori interni peninsulari anche carattere di temporale migliora dalla serata temperature minime massime stabili o in lieve diminuzione specie Centro Sud le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Meteo Roma del 06-10-2025 ore 06:15

In questa notizia si parla di: meteo - roma

Temperatura minima notevole a Roma Ciampino – 4 ottobre 2025 Nella notte tra il 3 e 4 ottobre la stazione meteorologica di Roma Ciampino AM ha registrato una temperatura minima di +6,3°C, un valore decisamente basso per il periodo, tra i più rilevanti

Meteo a Roma e nel Lazio, mercoledì previste piogge - Il meteo a Roma e nel Lazio potrebbe subire delle variazioni entro mercoledì 10 settembre, con possibili piogge in arrivo.

Meteo a Roma e nel Lazio, attese forti piogge. Allerta arancione per temporali - Saranno ore all'insegna del maltempo a Roma e nel Lazio quelle che dalla notte del 9 settembre ci accompagneranno a oggi e ...