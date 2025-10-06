Meteo in miglioramento le temperature tornano ad aumentare | in settimana atteso sole e clima mite

Riminitoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vortice ciclonico che ha determinato forti condizioni di maltempo e intense mareggiate lungo la costa si allontana rapidamente verso la Grecia. Al suo seguito la pressione tende ad aumentare. A fare il punto sulla situazione meteo è 3bmeteo.com: “Il prosieguo della settimana fino al weekend. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: meteo - miglioramento

Weekend dai due volti, possibili temporali sabato. Per domenica meteo in miglioramento

Meteo in Umbria: nubi e deboli piogge oggi, miglioramento in serata

Meteo, tempo in miglioramento ma resta instabilità: emessa nuova allerta

meteo miglioramento temperature tornanoMeteo, ancora maltempo in Italia ma torna il sereno nel weekend? Le previsioni - Aria fredda sull'Italia con un clima di stampo autunnale e temperature al di sotto della media. Secondo meteo.it

Meteo, dal 9 luglio marcato miglioramento sull'Italia: arriva un po' di fresco - Dopo giorni segnati da ondate di calore e allerte della Protezione Civile, il meteo concede un po' di tregua all'Italia. Scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Meteo Miglioramento Temperature Tornano