Meteo arriva l’ottobrata | temperature fino a 25° Dove e fino a quando
Roma, 6 ottobre 2025 – Dopo l’anticipo d’inverno con la prima neve in Lombardia, pioggia un po’ ovunque sulla penisola, vento e crollo delle temperature, sono in arrivo giornate più tipicamente autunnali con tempo in prevalenza stabile e soleggiato su gran parte della penisola. La pressione, infatti, è in deciso aumento dopo la perturbazione nordatlantica che ha attraversato l'Italia nei giorni scorsi. Già da domani, martedì 7 ottobre, arriverà la tipica ottobrata, che regalerà un periodo più stabile e mite dovuto all'espansione dell'anticiclone. Anche le temperature aumenteranno gradualmente con l'arrivo dell'anticiclone e di un maggior soleggiamento, sottolinea Antonio Sanò del IlMeteo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Meteo settimana: arriva l'ottobrata, temperature in aumento fino a 25°. Ecco quando tornerà il caldo - Dopo il passaggio molto instabile e ventoso di una perturbazione nordatlantica che ha attraversato l’Italia nella giornata di domenica 5 ottobre, ora la pressione è in deciso aumento. Scrive affaritaliani.it
Meteo, arriva l'Ottobrata: caldo fuori stagione fino a 25°C, ecco quanto durerà - Dopo la parentesi dal sapore quasi invernale di questi giorni la circolazione generale è ormai prossima a un nuovo cambiamento, pronta a proporci una sorta di ottobrata, con il ritorno del bel tempo e ... Come scrive ilmeteo.it