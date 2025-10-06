Meteo arriva l’ottobrata | temperature fino a 25° Dove e fino a quando

Quotidiano.net | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 6 ottobre 2025 – Dopo l’anticipo d’inverno con la prima neve in Lombardia, pioggia un po’ ovunque sulla penisola, vento e crollo delle temperature, sono in arrivo giornate più tipicamente autunnali con  tempo in prevalenza stabile e soleggiato su gran parte della penisola. La pressione, infatti, è in deciso aumento dopo la perturbazione nordatlantica che ha attraversato l'Italia nei giorni scorsi. Già da domani, martedì 7 ottobre, arriverà la tipica ottobrata,  che regalerà un periodo più stabile e mite dovuto all'espansione dell'anticiclone. Anche le temperature aumenteranno gradualmente con l'arrivo dell'anticiclone e di un maggior soleggiamento, sottolinea Antonio Sanò del IlMeteo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

