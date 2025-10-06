Meteo arriva l' ottobrata | tanto sole e caldo in aumento fino a 25°C
Torna l’anticiclone sull'Italia, portando sole e temperature miti almeno fino al prossimo week end. Dopo il passaggio instabile e ventoso della perturbazione nordatlantica che ha attraversato l’Italia domenica 5 ottobre, la pressione è in deciso aumento. A confermarlo Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it: «Nei prossimi giorni arriverà la tipica ottobrata, ovvero un periodo più. 🔗 Leggi su Feedpress.me
