Messina riscopre il canto bizantino italo-greco | così le iniziative

Messinatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 20 al 26 ottobre Messina riscopre il canto bizantino italo-greco con mostre, workshop, presentazione volume, concerto.Lunedì 20 ottobre ore 10 nella Sala espositiva della Biblioteca regionale Giacomo Longo di Messina ci sarà l'inaugurazione della mostra dei codici musicali italo-greci. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

