ROMA – Sabato 11 ottobre alle ore 18.30, nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, sarà celebrata una Santa Messa in suffragio del Maestro Gianni Testa, a un anno dalla sua scomparsa. Ad annunciarlo è la figlia Chiara Testa, curatrice e custode dell’opera del padre, che in occasione della ricorrenza anticipa anche l’avvio di una serie di iniziative commemorative dedicate all’artista, tra cui la nascita di un’associazione culturale che porterà il suo nome e che avrà lo scopo di promuovere e tutelare l’opera del Maestro, mantenendone viva la memoria e rendendola accessibile al pubblico e alle future generazioni, attraverso una serie di mostre retrospettive. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

