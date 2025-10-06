Mes Lagarde contro l’Italia | Blocca il Meccanismo europeo di stabilità spero nella ratifica

La presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, ha lanciato un messaggio chiaro durante un’audizione alla commissione economica del Parlamento europeo: «C’è un Paese che non ha ancora ratificato il Mes e che ne impedisce il pieno funzionamento». Pur senza nominarla, la leader della Bce si riferiva apertamente all’ Italia, unico Stato dell’Unione a non aver ancora completato la procedura di ratifica del Meccanismo europeo di stabilità. Lagarde: “Il Mes deve poter svolgere la sua missione”. Nel corso del suo intervento, Lagarde ha ricordato che il Mes «è stato concepito in altri tempi e per altri scopi», ma ha ribadito la necessità che tutti i Paesi membri ne permettano il pieno utilizzo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

