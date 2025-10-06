Mercato Juve tutti pazzi per il centrocampista! Era stato accostato anche ai bianconeri | la notizia dall’Inghilterra può cambiare tutti gli scenari

Mercato Juve, tutti pazzi per il centrocampista accostato anche ai bianconeri: ci sono importanti novità. La strada che porta a Marc Guehi si fa sempre più affollata e in salita per il mercato Juve. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, anche il Bayern Monaco si è inserito prepotentemente nella corsa per il difensore inglese, il cui contratto con il Crystal Palace scadrà a fine stagione. Il club tedesco, su indicazione del direttore sportivo Max Eberl, grande estimatore del giocatore, starebbe monitorando con estrema attenzione la situazione, con l’obiettivo di ingaggiare il centrale classe 2000 a parametro zero la prossima estate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

