Mercato Juve il pupillo dei bianconeri può tornare a far sognare i tifosi? L’indiscrezione sul futuro di quel top non lascia dubbi | gli ultimi aggiornamenti

Mercato Juve, il “pupillo” dei bianconeri può tornare a far sognare i tifosi? Ci sono importanti novità su quel centrocampista. Basta un suo ritorno in Italia per riaccendere un sogno mai sopito. Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle, è di nuovo al centro delle voci del calciomercato Juve. Convocato in Nazionale dal CT Gennaro Gattuso, il suo rientro in patria è coinciso con un incontro a Milano con il suo agente, Beppe Riso. Un summit che, come riportato da GOAL, ha inevitabilmente rialimentato le speranze della Juventus. Ufficialmente, si è trattato di un incontro per “fare il punto della situazione”, ma è chiaro che si sia parlato anche del futuro del centrocampista classe 2000. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

