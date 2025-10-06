Mercato Juve dalla Germania l’indiscrezione | possibile occasione a parametro zero in estate

Calcionews24.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercato Juve, occhi in Germania: un parametro zero può diventare l’affare dell’estate. Le ultimissime notizie Il calciomercato della Juventus resta vigile sulle migliori occasioni internazionali e un nuovo nome potrebbe presto finire sul taccuino della dirigenza bianconera. Secondo quanto riportato da Bild, l’avventura di Raphael Guerreiro al Bayern Monaco sarebbe ormai vicina alla conclusione. Il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

mercato juve dalla germania l8217indiscrezione possibile occasione a parametro zero in estate

© Calcionews24.com - Mercato Juve, dalla Germania l’indiscrezione: possibile occasione a parametro zero in estate

In questa notizia si parla di: mercato - juve

Mercato Juve: pronto il grande ritorno, accordo a un passo

Mercato Juve, si chiude per Conceicao: affare ai dettagli

Juve, ecco la svolta sul mercato: arrivano 130 milioni per Tudor

mercato juve germania l8217indiscrezioneMercato Juve, dalla Germania l’indiscrezione: possibile occasione a parametro zero in estate - Le ultimissime notizie Il calciomercato della Juventus resta vigile sulle migliori occasioni internazionali e un ... Come scrive calcionews24.com

Mercato Juve: suggestione Bernardo Silva per giugno 2026 - Nonostante un ruolo fondamentale nei Citizens ed un feeling ottimo con Pep Guardiola, l'avventura in Inghilterra del portoghese potrebbe terminare in estate. Scrive it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Mercato Juve Germania L8217indiscrezione