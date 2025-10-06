Mercato food & beverage | | Ok l’export ma troppe incognite

L’EXPORT DEL FOOD&BEVERAGE italiano continua a crescere. Il +6% registrato dall’Osservatorio Nomisma per il Consorzio Italia del Gusto, dopo il record del 2024, è la conferma della vitalità del nostro settore, della forza dei nostri marchi e dei prodotti italiani nelle abitudini alimentari dei consumatori stranieri. Ci sono anche delle incognite per il futuro: la spinta dei prezzi delle materie prime, il costo dell’energia, le politiche commerciali degli Stati Uniti e le tensioni geopolitiche e chiedono all’Italia una strategia rinnovata. La resilienza della nostra filiera è evidente: lattiero-caseari, bakery e acque minerali segnano progressi in quantità e valori, confermando la solidità di segmenti trainanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

