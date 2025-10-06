Mercato dei serramenti in Italia | flessione fisiologica nel 2024 segno positivo per i modelli in alluminio
Il mercato dei serramenti è tradizionalmente considerato molto rilevante nel nostro Paese, sia perché in Italia l’edilizia è piuttosto viva, dunque la domanda relativa a questi prodotti tende ad essere consistente, e sia perché sul territorio nazionale vi sono diverse aziende considerate, anche all’estero, delle indiscusse eccellenze del settore. Fare il punto sulla condizione di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: mercato - serramenti
Infinity Fibra LE (Limited Edition) è un infisso versatile, bello ed elegante con tutti i vantaggi del PVC e l’aggiunta della fibra di vetro per un prodotto unico sul mercato dei serramenti. La Finestra è leggera ma resistente al tempo stesso. Infinity Fibra LE è realizz Vai su Facebook
Il mercato auto in Italia respira: +4% a settembre. Ma UNRAE avvisa: "Siamo in flessione, incentivi siano stabili" - Le ibride dominano il mercato e tornano a crescere le berline e i SUV di piccola taglia ... dmove.it scrive
Affitti in Italia: prime flessioni (-0,5%) ma i canoni restano tra i più alti di sempre - Il mercato degli affitti in Italia comincia a dare i primi segnali di assestamento. Da finanza.repubblica.it